Price_Channel_Central_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der Price_Channel_Central Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die Price_Channel_Central.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abbildung 1. Der Price_Channel_Central_HTF Indikator
