CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Price_Channel_Central_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
883
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Price_Channel_Central Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die Price_Channel_Central.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Der Price_Channel_Central_HTF Indikator

Abbildung 1. Der Price_Channel_Central_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14812

Price_Channel_Central Price_Channel_Central

Der Channel Indikator. Der Indikator zeigt auch die Levels des aktuellen Kanals sowie Preislabels und den Typ des Signals um Trading-Entscheidungen zu treffen.

BSI_HTF BSI_HTF

Der BSI Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Exp_BSI Exp_BSI

Handelssystem basierend auf den Signalen des BSI Indikators.

XMA_BBx3 XMA_BBx3

Bollinger Bänder Kanal mit Anzeige der letzten Werte als Preislabels.