Indikatoren

XMA_BBx3 - Indikator für den MetaTrader 5

\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
xma_bbx3.mq5 (12.13 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Bollinger Bänder Kanal mit Anzeige der letzten Werte als Preislabels.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abbildung 1. Der XMA_BBx3 Indikator

