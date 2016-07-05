und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
XMA_BBx5 - Indikator für den MetaTrader 5
Zwei Bollinger Bänder Kanäle basierend auf einem gleitenden Durchschnitt mit Anzeige der letzten Werte als Preislabels.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abbildung 1. Der XMA_BBx5 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14840
