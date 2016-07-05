CodeBaseKategorien
Indikatoren

XMA_BBx5 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
851
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
xma_bbx5.mq5 (14.39 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Zwei Bollinger Bänder Kanäle basierend auf einem gleitenden Durchschnitt mit Anzeige der letzten Werte als Preislabels.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abbildung 1. Der XMA_BBx5 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14840

XMA_BBx3 XMA_BBx3

Bollinger Bänder Kanal mit Anzeige der letzten Werte als Preislabels.

Exp_BSI Exp_BSI

Handelssystem basierend auf den Signalen des BSI Indikators.

XMA_BBx5_Cloud XMA_BBx5_Cloud

Zwei Bollinger Bänder Kanäle basierend auf einem gleitenden Durchschnitt, gezeichnet als farbige Wolke mit Anzeige der letzten Wert als Preislabels.

MQL5 Wizard - Handelssignale der Kerzenformation 3 Black Crows/3 White Soldiers + Stochastic MQL5 Wizard - Handelssignale der Kerzenformation 3 Black Crows/3 White Soldiers + Stochastic

Handelssignale der Kerzenformation "3 Black Crows/3 White Soldiers" mit der Bestätigung durch den Stochastic Indikator.