コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_BSI - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
822
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
bsi.mq5 (12.15 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
exp_bsi.mq5 (6.94 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動


BSI指標のシグナルに基づいた取引システム。シグナルはバーが閉じるときに指標のヒストグラムの色に変化があった場合に形成されます。

このエキスパートアドバイザーは実行のためにコンパイルされたBSI.ex5指標ファイルを必要とします。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。


図1　チャート上の約定の例

図1　チャート上の約定の例

H8での2015のEURUSDのテスト結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14813

Price_Channel_Central_HTF Price_Channel_Central_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むPrice_Channel_Central指標

Price_Channel_Central Price_Channel_Central

チャンネル指標。この指標は、現在のチャネルレベルを価格ラベルとして表示するほかに取引の決定を行うためのシグナルの種類も表示します。

XMA_BBx3 XMA_BBx3

最後の値を価格ラベルとして表示するボリンジャーバンドチャネル

XMA_BBx5 XMA_BBx5

最後の値を価格ラベルとして表示する、1つの移動平均に基づく2つのボリンジャーバンド