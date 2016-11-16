無料でロボットをダウンロードする方法を見る
BSI指標のシグナルに基づいた取引システム。シグナルはバーが閉じるときに指標のヒストグラムの色に変化があった場合に形成されます。
このエキスパートアドバイザーは実行のためにコンパイルされたBSI.ex5指標ファイルを必要とします。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャート上の約定の例
H8での2015のEURUSDのテスト結果：
図2 検証結果のチャート
