代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_BSI - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1063
等级:
(25)
已发布:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
bsi.mq5 (12.15 KB) 预览
\MQL5\Experts\
exp_bsi.mq5 (6.94 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

基于 BSI 指标信号的交易系统。在柱线收盘时, 如果指标直方条的颜色改变, 则生成交易信号。

此 EA 需要指标的编译文件 BSI.ex5 以便运行。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: 交易算法

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表中是交易例子

图例. 1. 图表中是交易例子

测试结果 2015 品种 EURUSD H8:

图例. 2. 测试结果图表

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14813

Price_Channel_Central Price_Channel_Central

通道指标。它也显示当前通道级别作为价格标签以及信号类型用于决策制定。

BSI_HTF BSI_HTF

指标 BSI 在输入参数中有时间帧选项。

XMA_BBx3 XMA_BBx3

将最后值显示为价格标签的布林带通道。

XMA_BBx5 XMA_BBx5

基于一条均线的布林带通道, 将最后值显示为价格标签。