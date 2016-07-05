CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

TangoLineCloud_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der TangoLineCloud Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die TangoLineCloud.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Der TangoLineCloud_HTF Indikator

TangoLineCloud TangoLineCloud

Der Indikator zeigt schnelle Wenden der dynamischen Änderung der Richtung in Form einer Wolke.

TangoLine_HTF TangoLine_HTF

Der TangoLine Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

CSALChartPoints CSALChartPoints

Klasse zur Erweiterung der Möglichkeiten von MqlRates.

ColorXADX_HTF ColorXADX_HTF

Der ColorXADX Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.