Indikator METRO_HTF_Signal zeigt Informationen über die Trendrichtung basierend auf Daten des METRO_Sign Indikator für einen gewählten Balken als graphisches Objekt mit einer farbigen Anzeige des Trends oder der Handelsrichtung und sendet Alerts oder Audiosignale im Falle eines Markteinstiegszeitpunktes.

Wenn sich ein Trend für den gewählten Balken fortsetzt, benachrichtigt einen der Indikator mittels eines graphischen Objektes in Form eines runden Steuerrades, dessen Farbe mit der Trendrichtung korrespondiert. Wenn sich der Trend für den gewählten Balken ändert, benachrichtigt einen der Indikator durch einen diagonalen Pfeil. Seine Farbe und Richtung korrespondierend mit der Traderichtung.

Alle Eingabeparameter können in drei große Gruppen eingeteilt werden:

METRO_Sign Indikator Eingabeparameter:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H6 ; input uint PeriodRSI= 7 ; input uint StepSizeFast= 5 ; input uint StepSizeSlow= 15 ;

METRO_HTF_Signal Indikator Eingabeparameter die für die Visualisierung des Indikators notwendig sind: input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color Upsymbol_Color= clrBlue ; input color Dnsymbol_Color= clrDeepPink ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Eingabeparameter des METRO_HTF_Signal Indikators, die für die Erzeugung von Alerts und Audiosignalen notwendig sind:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

Falls mehrere METRO_HTF_Signal Indikatoren auf einem Chart verwendet werden sollen, sollte jeder von ihnen seinen eigenen Symbols_Sirname (Indikator Labelname) haben.

Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei METRO_Sign.mq5 Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Der METRO_HTF_Signal Indikator Signal für eine Trendfortsetzung

Abb. 2. Der METRO_HTF_Signal Indikator Signal für einen Trade