METRO_WPR_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5
Indikator METRO_WPR_HTF_Signal zeigt Informationen über die Trendrichtung basierend auf Daten des METRO_WPR_Sign Indikator für einen gewählten Balken als graphisches Objekt mit einer farbigen Anzeige des Trends oder der Handelsrichtung und sendet Alerts oder Audiosignale im Falle eines Markteinstiegszeitpunktes.
Wenn sich ein Trend für den gewählten Balken fortsetzt, benachrichtigt einen der Indikator mittels eines graphischen Objektes in Form eines runden Steuerrades, dessen Farbe mit der Trendrichtung korrespondiert. Wenn sich der Trend für den gewählten Balken ändert, benachrichtigt einen der Indikator durch einen diagonalen Pfeil. Seine Farbe und Richtung korrespondierend mit der Traderichtung.
Alle Eingabeparameter können in drei große Gruppen eingeteilt werden:
- METRO_WPR_Sign Indikator Eingabeparameter:
//+------------------------------------------------+ //| INDIKATOR EINGABEPARAMETER | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Ein Finanzinstrument input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6; // Indikator TimeFrame für Berechnung input uint PeriodWPR=7; // Indikatorperiode input uint StepSizeFast=5; // Schritt Schnell input uint StepSizeSlow=15; // Schritt langsam
- METRO_WPR_HTF_Signal Indikator Eingabeparameter die für die Visualisierung des Indikators notwendig sind:
//---- Indikator Anzeige Einstellungen input uint SignalBar=0; // Balkennummer um ein Signal zu erhalten (0 - aktueller Balken) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Indikator Labelname input Farbe Upsymbol_Color=clrDarkTurquoise; // Aufwärtstrend Symbol Farbe input Farbe Dnsymbol_Color=clrDarkOrange; // Abwärtstrend Symbol Farbe input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // Indikator Name Farbe input uint Symbols_Size=60; // Signal Symbolgröße input uint Font_Size=10; // Schriftgröße des Indikatornamen input int X_1=5; // Horizontaler Offset des Namen input int Y_1=-15; // Vertikaler Offset des Namen input bool ShowIndName=true; // Indikatorname anzeigen input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Anzeigeecke input uint X_=0; // Horizontale Verschiebung input uint Y_=20; // Vertikale Verschiebung
- Eingabeparameter des METRO_WPR_HTF_Signal Indikators, die für die Erzeugung von Alerts und Audiosignalen notwendig sind:
//---- Benachrichtigungseinstellungen input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Indikations Auslöser Option input uint AlertCount=0; // Anzahl von erzeugten Alerts
Falls mehrere METRO_WPR_HTF_Signal Indikatoren auf einem Chart verwendet werden sollen, sollte jeder von ihnen seinen eigenen Symbols_Sirname (Indikator Labelname) haben.
Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei METRO_WPR.mq5 Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abbildung 1. Der METRO_WPR_HTF_Signal Indikator Signal für eine Trendfortsetzung
Abb. 2. The METRO_WPR_HTF_Signal Indikator Signal für einen Trade
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14701
