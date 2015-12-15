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Индикаторы

METRO_DeMarker - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2145
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

igorad

Индикатор осцилляторного типа, отображающий свои значения на основе технического индикатора DeMarker. Сам индикатор DeMarker представлен лиловым цветом, цвет облака меняется в зависимости от направления тренда. Голубой цвет облака — сигнал для покупок, красный — для продаж.

Рис.1. Индикатор METRO_DeMarker

Рис.1. Индикатор METRO_DeMarker

ColorMETRO_HTF ColorMETRO_HTF

Индикатор ColorMETRO с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ATR_3XMA_HTF ATR_3XMA_HTF

Индикатор ATR_3XMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_ColorMETRO_DeMarker Exp_ColorMETRO_DeMarker

Торговая система с использованием индикатора ColorMETRO_DeMarker.

ColorMETRO_Stochastic ColorMETRO_Stochastic

Индикатор осцилляторного типа, отображающий свои значения на основе технического индикатора Stochastic.