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METRO_DeMarker - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
igorad
Индикатор осцилляторного типа, отображающий свои значения на основе технического индикатора DeMarker. Сам индикатор DeMarker представлен лиловым цветом, цвет облака меняется в зависимости от направления тренда. Голубой цвет облака — сигнал для покупок, красный — для продаж.
Рис.1. Индикатор METRO_DeMarker
ColorMETRO_HTF
Индикатор ColorMETRO с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ATR_3XMA_HTF
Индикатор ATR_3XMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Exp_ColorMETRO_DeMarker
Торговая система с использованием индикатора ColorMETRO_DeMarker.ColorMETRO_Stochastic
Индикатор осцилляторного типа, отображающий свои значения на основе технического индикатора Stochastic.