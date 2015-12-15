Реальный автор:

igorad

Индикатор осцилляторного типа, отображающий свои значения на основе технического индикатора DeMarker. Сам индикатор DeMarker представлен лиловым цветом, цвет облака меняется в зависимости от направления тренда. Голубой цвет облака — сигнал для покупок, красный — для продаж.

Рис.1. Индикатор METRO_DeMarker