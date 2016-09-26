CodeBaseKategorien
Indikatoren

iCCI_NR_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
627
(16)
icci_nr.mq5 (9.96 KB) ansehen
icci_nr_htf.mq5 (10.89 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Der Indikator iCCI_NR mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator iCCI_NR.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator iCCI_NR_HTF

Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14467

iCCI_NR iCCI_NR

Der Silent Indikator CCI.

Exp_ColorMETRO_Stochastic Exp_ColorMETRO_Stochastic

Das Handelssystem mit der Verwendung des Indikators ColorMETRO_Stochastic.

iCCI_NRCandle iCCI_NRCandle

Der Indikator iCCI_NR in einer Kerzen-Form.

Exp_iCCI_NR Exp_iCCI_NR

Das Handelssystem mit der Verwendung des Indikators iCCI_NR.