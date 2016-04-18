In manchen Fällen ist es notwendig sich einen Chart innerhalb eines anderen Charts anzeigen zu lassen. Ein Beispiel für die Notwendigkeit: Die Suche nach Abweichungen zwischen zwei Charts mit unterschiedlichen Symbolen.

Die Lösung für dieses Problem ist jetzt erhältlich mit einer Vielzahl an Optionen, bis hin zu der Darstellung des gesamten Charts eines anderen Symbols. In diesem Fall aber ist es limitiert auf die Darstellung einer einfachen Linie, welche eine der vier Charakteristiken einer Kerze eines anderen Symbols darstellt: open, close, high or low.

Der Another_Symbol Indikator zeigt die Daten eines anderen Symbols in dem Unterfenster des aktuellen Charts an. Der Name des Symbols wird in dem "Symbol" Parameter angegeben. Zusätzlich ist es möglich die gewünschte Timeframe anzugeben (der "Chart period" Parameter) und den Kurs von einer der Kerzen (der "Price" Parameter). Für eine erweiterte Funktionalität, hat der "Price" Parameter optionen für die Berechnung des gemittelten Kurses der Kerze (Median), typisch (Typical) und gewichtet (Weighted Close) .

Ein einfaches Beispiel für die Arbeitsweise des Indikators - Darstellung des Schlusskurses von dem GBPUSD Symbol im Chart von dem EURUSD Symbol.

Die Einfachheit dieses Indikators ist darin zu sehen, dass die Charts nicht synchronisiert werden. Die Daten werden über den Index der Bar ausgegeben und nicht über die Zeit. Wenn es zu dem aktuellem Index keinen entsprechenden Index des anderen Symbols gibt, dann wird eine benachbarte Bar (vorherige oder nachfolgende) angezeigt. Dieses Problem ist in höheren Timeframes nicht relevant, da es dort kaum fehlende Bars (Gaps) gibt. Aber in kleineren Timeframes, wie zum Beispiel M1, kann diese Verschiebung schon signifikant sein.

Das Resultat dieser Diskrepanz ist eine verzerrte Darstellung des Quote-Charts des anderen Symbols. Aus diesem Grunde ist der Indikator eher für Timeframes gedacht, in denen solche Gaps nicht auftreten. Zum Beispiel M30 oder größer.

Die Kehrseite dieses Problems ist ein Vorteil: Es ist möglich den M15 oder sogar den M5 Chart auf einem H1 Chart anzuzeigen.