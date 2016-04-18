Diese Expert Advisor basiert auf der Operation seines Vorgängers Forex Fraus (for M1), aber er verwendet den Envelope-Indikator.

Dieser EA wurde für EURUSD auf dem M1 Timeframe kreiert (for 5-digits), man kann ihn aber auch in anderen Kombinationen verwenden. Es gibt ein Trailing Stop mit einstellbarem Start und enstellbarer Schrittweite. Zudem gibt es noch einen Timer in den Einstellungen, angegeben als "time" (Wert "0" — deaktiviert, Wert "1" — aktiviert). "starttime" — Der Start der Operation über die Terminal-Zeit, "stoptime" — Das Ende der Operation. Ein Money-management Block ist ebenfalls enthalten

Es schließt Positionen mit der Hilfe von Trailingstop. Nicht geschlossene Positionen werden durch entgegengesetzte Trades geschlossen.

Warnung: Wenn Sie diesen EA verwenden wollen ist es notwendig die Datei Zvon.wav herunterzuladen (Sie finden Sie in dem nachfolgenden Link) und kopieren Sie diese in das Verzeichnis: C:\Program Files\MetaTrader 4\Sounds.

Test von EUR/USD H1 (January-December) 2015, Einlage 10000:

Test of EUR/USD M1 (August-December) 2015, deposit 10000: