ZigZag Dual Buffer - Indikator für den MetaTrader 4
1055
Dieser ZigZag Indikator verwendet 2 Speicher um Hoch- und Tiefpunkte zu speichern. Ein Punkt wird als neuer Hoch- oder Tiefpunkt betrachtet, wenn sein Hoch oder Tief höher oder tiefer als das Hoch oder Tief der letzten vorherigen Bars war, Wobei der Parameter n die Anzahl der vorherigen Bars bestimmt. Der voreingestellte Wert ist 2.
Dieser Indikator verwendet die Idee von Fraktalen wobei ein Punkt als hoch oder tief betrachtet wird wenn der Punkt höher (oder tiefer) als die vorherigen zwei Bars in Vorwärtsrichtung war. Daher wird mit der Bestimmung nicht die nächsten 2 Bars abgewartet, sie höher oder tiefer sind.
Dieser Indikator behebt zudem das Problem der "outside bar" wie sie von by Aleksandr Chugunov in seinem Artikel Professional ZigZag beschrieben wird. Sehen sie Abbildung 2. Arbeitsweise: Er scannt bis zur dem letzten Knotenpunkt zurück und prüft, ob es irgendeinen höheren oder tieferen Punkt gibt als der aktuelle. Falls ja, dann würde dieser Punkt zu einem ZigZag Knotenpunkt.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/14331
