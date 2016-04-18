und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Einfacher Max-Min Channel mit Slope - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 880
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Nur ein Donchian channel mit slope. Wenn xslope = 0, dann wird es zum Donchian channel. Es verwendet den gleitenden Durchschnitt des Momentums.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/14316
