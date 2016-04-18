CodeBaseKategorien
Indikatoren

Einfacher Max-Min Channel mit Slope - Indikator für den MetaTrader 4

Nur ein Donchian channel mit slope. Wenn xslope = 0, dann wird es zum Donchian channel. Es verwendet den gleitenden Durchschnitt des Momentums.

Einfacher Max-Min Channel mit Slope

Close At Time Close At Time

Dieser EA schliesst offene Positionen oder löscht wartende (pending) orders oder auch beides. Sie können zudem angeben, wie die Orders geschlossen werden sollen: über das Symbol, über die Magic number oder über die Ticketnummer.

Coin Flip Coin Flip

Es werden Orders mit der Martingale-Strategie geöffnet inklusive einem virtuellen Stop-Loss.

ZigZag Dual Buffer ZigZag Dual Buffer

Dieser ZigZag Indikator verwendet 2 Speicher um Hoch- und Tiefpunkte zu speichern.

VR Engulfing Pattern VR Engulfing Pattern

Ein einfacher Indikator, welcher den Trader über das Auftreten von "Bullish Engulfing" oder "Bearish Engulfing" Kerzenmustern in allen Timeframes informiert.