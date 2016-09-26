Der Indikator PA_Oscillator mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator PA_Oscillator.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator PA_Oscillator_HTF