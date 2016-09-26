und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
PA_Oscillator_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 779
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator PA_Oscillator mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator PA_Oscillator.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator PA_Oscillator_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14341
Die Klasse beschränkt das Handeln des Experten durch die Zeit. Es verfügt eine flexible Konfiguration, so dass man eine beliebige Anzahl von Zeitzonen eingeben kann und das Handeln nur an bestimmten Tagen der Woche erlauben.PA_Oscillator
Der einfache Oszillator, der die Änderungsgeschwindigkeit des Indikators MACD zeigt, die in Form eines zweifarbigen Histogramms gemacht wurde.
Der Indikator LinearMomentum mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.Exp_PA_Oscillator
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signalen des Indikators PA_Oscillator gebaut wurde.