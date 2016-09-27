Ein einfacher Bears Power mit der Option, Open, Close, High und Low für die Berechnung als farbiges Histogramm zu auswählen. Zusätzlich wurde die Glättung des Indikators verwendet.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Mehr Informationen über die Klassen finden Sie im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer".

Abb.1. Der ColorBears Indikator