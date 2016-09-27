CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ColorBears - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
717
Rating:
(13)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
colorbears.mq5 (8.15 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein einfacher Bears Power mit der Option, Open, Close, High und Low für die Berechnung als farbiges Histogramm zu auswählen. Zusätzlich wurde die Glättung des Indikators verwendet.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Mehr Informationen über die Klassen finden Sie im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer".

Abb.1. Der ColorBears Indikator

Abb.1. Der ColorBears Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14273

ColorBulls ColorBulls

Ein einfacher Bulls Power mit der Option, Open, Close, High oder Low für die Berechnung als farbiges Histogramm zu wählen.

Exp_Dots Exp_Dots

Ein Handelssystem, das auf den Signalen des Dots Indikators beruht.

DotsCandle DotsCandle

Der Dots Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen von Preisen verarbeitet mittels des Algorithmus des Dots Indikators.

ColorBearsCandle ColorBearsCandle

Der ColorBears Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen von Preisen verarbeitet mittels des Algorithmus des ColorBears Indikators.