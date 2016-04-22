CodeBaseKategorien
Super Trend - Indikator für den MetaTrader 4

Jason Robinson
Veröffentlicht:
Vladimir Lyopa
Ansichten:
1640
Rating:
(30)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Jason Robinson

Der "Super Trend" Indikator bestimmt nicht nur die Trendrichtung, sondern hilft auch Elliott-Wellen zu erkennen.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13248

