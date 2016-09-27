Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
VininI_BB_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der VininI_BB Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Zeitrahmen
Der Indikator benötigt die Datei VininI_BB.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der VininI_BB_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14232
