Asymmetry_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- 641
DerIndikator Asymmetry mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Zeitrahmen
Der Indikator benötigt die Datei Asymmetry.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der Asymmetry_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14228
