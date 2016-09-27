CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Asymmetry_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
641
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

DerIndikator Asymmetry mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Zeitrahmen

Der Indikator benötigt die Datei Asymmetry.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der Asymmetry_HTF Indikator

Abb.1. Der Asymmetry_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14228

VininI_BB VininI_BB

Ein Indikator, der es erlaubt einen sicheren Stop Level für offene Positionen zu berechnen.

JMACandleSign JMACandleSign

Ein Semaphor-Indikator, der zwei JMA Indikatoren verwendet. Die JMA Indikatoren basieren auf den Werten Open und Close einer Preisreihe.

Exp_JMACandleSign Exp_JMACandleSign

Ein Handelssystem, das auf den Signalen des JMACandleSign Indikators beruht.

VininI_BB_HTF VininI_BB_HTF

Der VininI_BB Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.