Ein Semaphor-Indikator, der zwei CCI Indikatoren verwendet. Die CCI Indikatoren basieren auf den Open und Close Werten einer Preisreihe. Die Signale entstehen, wenn die Differenz zwischen diesen Indikatoren das Zeichen ändert. D.h. in Übereinstimmung mit der Farbänderung des CCICandle Indikators.
Abb.1. Der CCICandleSign Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14183
