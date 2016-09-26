CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

CCICandleSign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
728
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein Semaphor-Indikator, der zwei CCI Indikatoren verwendet. Die CCI Indikatoren basieren auf den Open und Close Werten einer Preisreihe. Die Signale entstehen, wenn die Differenz zwischen diesen Indikatoren das Zeichen ändert. D.h. in Übereinstimmung mit der Farbänderung des CCICandle Indikators.

Abb.1. Der CCICandleSign Indikator

Abb.1. Der CCICandleSign Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14183

OsMACandleSign OsMACandleSign

Ein Semaphor-Indikator, der zwei OsMA Indikatoren verwendet. Die OsMA Indikatoren basieren auf den Open und Close Werten einer Preisreihe.

VR System Test MT5 VR System Test MT5

Das Skript führt 45 Tests auf Leistungsfähigkeit durch. Darüber hinaus kann man die Leistung von VPS/VDS Servern vergleichen.

MomentumCandleSign MomentumCandleSign

Ein Semaphor-Indikator, der zwei Momentum Indikatoren verwendet. Die Momentum Indikatoren basieren auf den Open und Close einer Preisreihe Werten.

JMA_HTF JMA_HTF

Der JMA Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.