Urheber:

Tushar Chande

Desciption:

Der The Chande Momentum Oscillator (CMO) wurde von Tushar Chande entwickelt und ist ein technischer Indikator der Versucht, das Momentum zu erfassen. Chande hat dieses Thema und viele Andere in seinem Buch "The New Technical Trader: Boost Your Profit by Plugging into the Latest Indicators" besprochen.. Die Bandbreite von CMO ist von -100 bis 100. Die Werte von +50 and -50 werden als überkaufte und überverkaufte Situationen des Marktes angesehen.

Der Indikator verwendet die Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (SmoothAlgorithms.mqh muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden terminal_data_folder\MQL5\Include), beschrieben in dem Artikel "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".

