und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
LaguerreFilter_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 678
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator LaguerreFilter mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator LaguerreFilter.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator LaguerreFilter_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13966
Der Indikator Laguerre mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.XKRICandle
Der Indikator XKRI in einer Kerzen-Form. Die Kerzen entstehen von der Bearbeitung der entsprechenden Preis-Timeserie vom Algorithmus XKRI.
Der Indikator LaguerreVolume mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.Exp_LaguerreFilter
Der Experte Exp_LaguerreFilter handelt im Markt, wenn die schnelle Linie mit der langsamen Linie des Indikators LaguerreFilter eine Kreuzung machen.