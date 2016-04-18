und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Traditional MACD with Momentum indicador and alarms - Indikator für den MetaTrader 4
Urheber:
João Nunes @ neskk.com - 2015
Traditioneller MACD Indikator mit Momentum Indikator und Alarmen. Erlaubt die Anpassung der meisten Parameter ohne in den Code eintauchen zu müssen.
Dieses ist mein eigener MACD Indikator welcher sehr gut strukturierten Code besitzt und daher für Anfänger leicht zu verstehen und sogar vielleicht auch einfach modifizierbar ist. Die Idee für den Momentum Indikator habe ich von hier: https://www.mql5.com/de/code/11511.
Ich wollte einen traditionellen MACD Indikator wobei:
- MACD line = FastEMA - SlowEMA
- Signal = 9-day EMA of MACD
- Histogram = MACD - Signal
Die Momentum Linie wird berechnet über den Vergleich von zwei MACD Werten mit 10 Bars Abstand. Anschließend wird das Momentum zu einem gleitenden Durchschnitt transferiert um es ein wenig zu glätten.
Da das Schneiden der MACD Nulllinie und die Umkehr des Momentums wichtige Signale für Trader sein können, habe ich hierfür zwei Alarme in diesen Indikator integriert.
Hinweis: Diese Alarme werden zurzeit lediglich in dem experts Tab aufgelistet. Wenn sie Alarmfenster wünschen, dann gehen sie in den Code und verändern Sie folgendes (Anstelle von derPrint() Funktion verwenden Sie Alert()).
Ich wollte diesen Indikator nutzerfreundlich und anpassbar gestalten. Daher habe ich einige Parameter eingebunden:
- BarsToProcess — Selbsterklärend. Hinweis: Dieser Einfluss auf die Möglichkeit, den Graphen in verschiedenen Timeframes zur rendern, bei 1000 können Sie bis zu 1D gehen!
- AppliedPrice — Der Preis der für die Berechnung von MACD verwendet wird.
- PeriodFastEMA — Periode für die Berechnung des fast moving average.
- PeriodSlowEMA — Periode für die Berechnung des slow moving average.
- PeriodSignal — Die zu analysierende Periode für die Berechnung der Signallinie.
- SignalMA — Die Methode des gleitenden Durchschnitts für die Berechnung der Signallinie.
- DeltaMomentum — Der zu analysierende Abstand zwischen zwei Punkten für die Berechnung des Momentums.
- PeriodMomentum — Die zu analysierende Periode für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts des Momentums (Momentum smoothing).
- MomentumMA — Die Methode des gleitenden Durchschnitts für die Berechnung des geglätteten Momentums.
- AlarmZeroCrossover — Aktiviert/Deaktiviert den Alarm für die Schneidung der MACD Nulllinie.
- AlarmMomentumReverse — Aktiviert/Deaktiviert den Alarm für die Momentum Umkehr.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13947
