Urheber:

João Nunes @ neskk.com - 2015

Traditioneller MACD Indikator mit Momentum Indikator und Alarmen. Erlaubt die Anpassung der meisten Parameter ohne in den Code eintauchen zu müssen.

Dieses ist mein eigener MACD Indikator welcher sehr gut strukturierten Code besitzt und daher für Anfänger leicht zu verstehen und sogar vielleicht auch einfach modifizierbar ist. Die Idee für den Momentum Indikator habe ich von hier: https://www.mql5.com/de/code/11511.

Ich wollte einen traditionellen MACD Indikator wobei:

MACD line = FastEMA - SlowEMA

Signal = 9-day EMA of MACD

Histogram = MACD - Signal

Die Momentum Linie wird berechnet über den Vergleich von zwei MACD Werten mit 10 Bars Abstand. Anschließend wird das Momentum zu einem gleitenden Durchschnitt transferiert um es ein wenig zu glätten.

Da das Schneiden der MACD Nulllinie und die Umkehr des Momentums wichtige Signale für Trader sein können, habe ich hierfür zwei Alarme in diesen Indikator integriert.

Hinweis: Diese Alarme werden zurzeit lediglich in dem experts Tab aufgelistet. Wenn sie Alarmfenster wünschen, dann gehen sie in den Code und verändern Sie folgendes (Anstelle von derPrint() Funktion verwenden Sie Alert()).

Ich wollte diesen Indikator nutzerfreundlich und anpassbar gestalten. Daher habe ich einige Parameter eingebunden: