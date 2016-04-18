und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Dieses ist eine stabile EA-Vorlage welche ihnen dabei hilft, korrekte Take Profit und Stop Loss-Werte zu setzen, Positionen einzugehen und zu schließen, Probleme mit dem Terminal zu verwalten, wie zum Beispiel Abstürze und Verbindungsabbrüche.
Um sie verwenden zu können, geben Sie Ihre Einstiegskonditionen am unteren Ende des EA in der Sektion "Long and Short Entry Conditions" ein. Geben Sie Ihre Einstiegsbedingungen für Long so ein dass sie eine "1" in der Funktion LongSignal() zurückgeben und für Shortbedingungen soll die Funktion ShortSignal() eine "-1" zurückgeben.
Es wird eine einzige Kauf oder Verkaufsorder aufgegeben, wenn die entsprechende Bedingung zutrifft und es wird keine Order aufgegeben wenn beide Bedingungen (Long & Short) zutreffen. Der Trade wird geschlossen, wenn Take-Profit oder Stop Loss auftritt oder wenn es ein Signal in die entgegengesetzte Richtung gibt. In diesem Fall wird die aktuelle Order geschlossen und es wird eine Neue in die andere Richtung geöffnet.
EA Eingaben
In der "Long and Short Entry Conditions"-Sektion ist eine Beispielstrategie eingetragen. (note:Dieses ist eine Arbitrage-Strategie für Demonstrationszwecke).
//+------------------------------------------------------------------+ //| Long und Short Einstiegsbedingungen | //+------------------------------------------------------------------+ int indCCI0period = 14; // Indicator 1 period int indRSI1period = 14; // Indicator 2 period //+--------------------------------------------------------------------+ //| Long Entry(Gibt "1" für einen Longeinstieg zurück. Andernfalls "0")| //+--------------------------------------------------------------------+ int LongSignal() { double CCI0 = iCCI(NULL,0,indCCI0period,PRICE_CLOSE,1); double RSI1 = iRSI(NULL,0,indRSI1period,PRICE_CLOSE,1); int match=0; if(CCI0>-200 && CCI0<=-150) match++; else if(CCI0>-100 && CCI0<=-50) match++; if(RSI1>0 && RSI1<=25) match++; if(match == 2) return 1; return 0; } //+-----------------------------------------------------------------------+ //| Short Entry(Gibt "-1" für einen Shorteinstieg zurück, Andernfalls "0")| //+-----------------------------------------------------------------------+ int ShortSignal() { double CCI0 = iCCI(NULL,0,indCCI0period,PRICE_CLOSE,1); double RSI1 = iRSI(NULL,0,indRSI1period,PRICE_CLOSE,1); int match=0; if(CCI0 > 50 && CCI0 <= 150) match++; if(RSI1 > 80 && RSI1 <= 100) match++; if(match == 2) return -1; return 0; }
Empfehlungen:
- Arbeitet mit 4 und 5 Digit-Brokers.
- Testen Sie es auf jeden Fall zuerst auf einen Demo Account.
- Beispielstrategie (note:Dieses ist eine Arbitrage-Strategie für Demonstrationszwecke).
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13942
