Индикаторы

KalmanFilter - индикатор для MetaTrader 5

Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
3890
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

iziogas

Индикатор выводит быструю адаптивную линию, позволяющую оценить линию тренда.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 14.09.2007.

Индикатор KalmanFilter

