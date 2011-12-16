Смотри, как бесплатно скачать роботов
KalmanFilter - индикатор для MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
3890
-
Реальный автор:
iziogas
Индикатор выводит быструю адаптивную линию, позволяющую оценить линию тренда.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 14.09.2007.
