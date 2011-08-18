CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

JCCX - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
3236
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
jtjx.mq5 (7.48 KB) просмотр
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Это "классический" индикатор CCI (Commodity Channel Index), в котором вместо обычного усреднения использовано ультралинейное усреднение с помощью класса CJurX из библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (этот файл нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Итоговый индикатор был сглажен с помощью класса CJJMA из того же файла. С этим индикатором можно использовать все приемы технического анализа, что и с обычным CCI.

Индикатор JCCX

Simple timer next candle Simple timer next candle

Индикатор показывает время, которое осталось до завершения текущей свечи.

JFATL JFATL

Индикатор представляет собой гибрид цифрового фильтра FATL и аналогового адаптивного усреднения JMA.

Yaanna Yaanna

Простейший индикатор перекупленности/перепроданности финансового актива.

SilverTrend_Signal SilverTrend_Signal

Индикатор подает торговые сигналы для покупок и продаж цветными точками на графике и выводит сообщения.