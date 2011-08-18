Это "классический" индикатор CCI (Commodity Channel Index), в котором вместо обычного усреднения использовано ультралинейное усреднение с помощью класса CJurX из библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (этот файл нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Итоговый индикатор был сглажен с помощью класса CJJMA из того же файла. С этим индикатором можно использовать все приемы технического анализа, что и с обычным CCI.