ColorZerolagJJRSX_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
- 737
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Indikator ColorZerolagJJRSX mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators müssen die Indikatoren JJRSX.mq5. und ColorZerolagJJRSX.mq5 im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator ColorZerolagJJRSX_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13849
