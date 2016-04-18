und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Dieser EA arbeitet mit einem H1 Timeframe. Dieser Expert Advisor führt zu Begin einer neuen Bar eine Order aus, wenn mit der letzten Bar der Ausbruchspunkt überschritten wurde.
Die Berechnung eines Auspuffs wird mit der ersten bar des Tages und den Wert von BreakPoint durchgeführt.
Die Bedingungen der Strategie sind die folgenden:
- SELL Wenn die letzte Bar bearisch war und den Punkt gebrochen hat.
- BUY Wenn die letzte Bar bullish war und den Punkt gebrochen hat.
- Averaging (Mittelung).
- Trailing.
Parameter:
Beschreibung der Parameter:
- BreakPoint — Abstand in Punkten für einen Ausbruch.
- MinSizePrevBarForBreak — Die Order wird ausgeführt wenn die vorherige Bar eine minimale Größe von (iOpen & iClose) 5 hat.
- MaxSizePrevBarForBreak — Die Order wird ausgeführt wenn die vorherige Bar die hier angegebene maximale Größe nicht überschritten hat.
- MaxOrderAtOnceTime — Wenn wir hier den Wert "2" setzen, dann werden bei jedem Ausbruch zwei Orders geöffnet
Ein Beispiel für BUY nach einem Ausbruchspunkt.
Wenn wir einen Ausbruchspunkt von 20 eingestellt haben und der Tag mit 0.6924 eröffnet, Dann wird eine Kaufposition geöffnet wenn die letzte Bar über[Open Day Point + BreakPoint] liegt, ( = 0.6944). Überprüfen Sie das auf dem Screenshot.
Empfehlungen:
- Bitte verwenden Sie diesen Expert Advisor zunächst auf einem Demo Account.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13821
