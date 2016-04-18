CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Daily Break Point - Experte für den MetaTrader 4

Gusti Risyadi Noor | German English Русский 日本語
Ansichten:
1205
Rating:
(30)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser EA arbeitet mit einem H1 Timeframe. Dieser Expert Advisor führt zu Begin einer neuen Bar eine Order aus, wenn mit der letzten Bar der Ausbruchspunkt überschritten wurde.

Die Berechnung eines Auspuffs wird mit der ersten bar des Tages und den Wert von BreakPoint durchgeführt.

Die Bedingungen der Strategie sind die folgenden:

  • SELL Wenn die letzte Bar bearisch war und den Punkt gebrochen hat.
  • BUY Wenn die letzte Bar bullish war und den Punkt gebrochen hat.
  • Averaging (Mittelung).
  • Trailing.


Parameter:

Beschreibung der Parameter:

  • BreakPoint — Abstand in Punkten für einen Ausbruch.
  • MinSizePrevBarForBreak — Die Order wird ausgeführt wenn die vorherige Bar eine minimale Größe von (iOpen & iClose) 5 hat.
  • MaxSizePrevBarForBreak — Die Order wird ausgeführt wenn die vorherige Bar die hier angegebene maximale Größe nicht überschritten hat.
  • MaxOrderAtOnceTime — Wenn wir hier den Wert "2" setzen, dann werden bei jedem Ausbruch zwei Orders geöffnet

Ein Beispiel für BUY nach einem Ausbruchspunkt.

Wenn wir einen Ausbruchspunkt von 20 eingestellt haben und der Tag mit 0.6924 eröffnet, Dann wird eine Kaufposition geöffnet wenn die letzte Bar über[Open Day Point + BreakPoint] liegt, ( = 0.6944). Überprüfen Sie das auf dem Screenshot.

Break Point Beispiel

Empfehlungen:

  • Bitte verwenden Sie diesen Expert Advisor zunächst auf einem Demo Account.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13821

Volatilitäts Stufen Kanal Volatilitäts Stufen Kanal

Dieser Indikator zeigt einen stufigen Kanal basierend auf der Volatilität.

RSI_Expert RSI_Expert

Ein einfacher Expert Advisor welche auf dem RSI Indikator beruht.

Master Tools Master Tools

Money Management / Pivot / Daily Open / Support-Resistance / Grid / Jede Mange an Informationen / Tendenz-Indikator.

Virtual Trailing Stop Virtual Trailing Stop

Mit dem virtuellen Trailingstop können Sie Stop Loss und Take Profit platzieren ohne dass der Broker dieses sehen kann.