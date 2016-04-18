Volatilitäts Stufen Kanal

Dieser EA zeigt Ihnen einen Button, mit welchem Sie alle offenen Orders des aktuellen Symbols schließen können.

Ein einfacher Expert Advisor welche auf dem RSI Indikator beruht.

Dieses ist eine H1 Strategie. Dieser Expert Advisor führt zu Begin einer neuen Bar eine Order aus, wenn mit der letzten Bar der Ausbruchspunkt überschritten wurde.

Money Management / Pivot / Daily Open / Support-Resistance / Grid / Jede Mange an Informationen / Tendenz-Indikator.