Volatilitäts Stufen Kanal - Indikator für den MetaTrader 4
Dieser Indikator zeigt einen stufigen Kanal basierend auf der Volatilität (Basis Volatility Indicator).
Updates (12/09/2015):
- v 1.01 — Hinzugefügt: hybrid mode.
* Der Basis Volatility Indicator ist 70 MA von StdDev(10).
Einstellungen:
Empfehlungen:
Verwendet 2 Stufen Kanäle
1st Einstellungen
2nd Einstellungen
