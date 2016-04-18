CodeBaseKategorien
Volatilitäts Stufen Kanal - Indikator für den MetaTrader 4

Dieser Indikator zeigt einen stufigen Kanal basierend auf der Volatilität (Basis Volatility Indicator).

Updates (12/09/2015):

  • v 1.01 — Hinzugefügt: hybrid mode.

Volatilitäts Stufen Kanal

* Der Basis Volatility Indicator ist 70 MA von StdDev(10).

Einstellungen:

Volatility Step Channel Einstellungen

Empfehlungen:

2 Stufen Kanäle

Verwendet 2 Stufen Kanäle


1st Einstellungen


2nd Einstellungen

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13820

