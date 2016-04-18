CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Schließen alle Orders des aktuellen Symbols - Experte für den MetaTrader 4

Gusti Risyadi Noor | German English Русский 日本語
Ansichten:
1048
Rating:
(26)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser EA zeigt Ihnen einen Button, mit welchem Sie alle offenen Orders des aktuellen Symbols schließen können.

Es gibt keine Eingabe-Parameter.

Schließen alle Orders des aktuellen Symbols

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13806

Money Manager Graphic Tool Money Manager Graphic Tool

Das Money Manager Graphic Tool zeigt Lot Size, Ratio, Risk und öffnet Orders (Buy, Sell, Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit).

The Expert Advisor on Traffic Light trend strategy The Expert Advisor on Traffic Light trend strategy

Eine Trendfolgestrategie basierend auf einem gleitenden Durchschnitt und Farben wie in einer Ampel. Der Zweck für die Erstellung dieses EA: Die Anwendung dieser Strategie auf historische Daten um funktionierende Parameter zu finden.

RSI_Expert RSI_Expert

Ein einfacher Expert Advisor welche auf dem RSI Indikator beruht.

Volatilitäts Stufen Kanal Volatilitäts Stufen Kanal

Dieser Indikator zeigt einen stufigen Kanal basierend auf der Volatilität.