Änderungsprotokoll:

v1.03:

Korrektur für mehr Stabilität.

Arbeitet jetzt auch mit Symbolen die nur einen digit haben.

Korrekturen in dem EA, bessere Informationen über Fehlermeldungen, Korrekturen von offenen Orders.

v1.02:

Hinzugefügt: Magic Number.

Hinzugefügt: Button Stop Loss On/Off.

Korrekturen des Indikators und des EA, Korrektur wartender (pending) orders (Bitte vergessen Sie nicht den EA zu aktualisieren).

Das Money Manager Graphic Tool zeigt Lot Size, Ratio, Risk und öffnet Orders (Buy, Sell, Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit).

Drücken Sie die " B " Taste um das Money Manager Graphic Tool zu öffnen, Eine Kauf-Linie mit Stop Loss und Take Profit erscheint in der Nähe des Mauszeigers.

" um das zu öffnen, Eine Kauf-Linie mit Stop Loss und Take Profit erscheint in der Nähe des Mauszeigers. Wenn sie verkaufen wollen, dann drücken Sie " S ". Sie können die Buchstaben auch tauschen.

". Sie können die Buchstaben auch tauschen. Wenn die Kauf- oder Verkauf Linie dem Markt folgen soll, dann klicken Sie die "Follow price" Taste.

soll, dann klicken Sie die "Follow price" Taste. Wenn Sie kein TP, haben wollen, dann können Sie sie ganz einfach entfernen.

haben wollen, dann können Sie sie ganz einfach entfernen. Sie können alle Linien selbst bewegen, das Tool führt dann automatisch ein Update aus.

aus. Sie können das Risiko oder die Lotgröße in der Sandbox Section .

oder die in der . Am unteren Ende können Sie die Broker-Limits. sehen.

sehen. Wenn Sie einen dieser Limits erreichen wird die relevante Linie rot .

. Sie können diesen Dialog mit dem linken oberen Rechteck bewegen. Wenn sie es nicht bewegen wollen dann führen Sie einen Doppelklick aus.

Wie es installiert wird:

Laden Sie wie gewohnt den Indikator; Fügen Sie den Money_Manager_EA Ihrem Chart hinzu; Stellen Sie sicher dass "Live Trading" erlaubt ist; Aktivieren Sie "AutoTrading".

Die Schritte 2,3,4 Sind notwendig um die Buttons auf dem Money Manager Graphic Tool, zu aktivieren. Die Buttons erlauben es Ihnen die Transaktionen auszuführen.





Parameter:

extern string BuyLine= "B" ; extern string SellLine= "S" ; extern int Risk= 2 ; extern double DefaultSL= 30 ; extern color ColorBuySell= clrGreen ; extern color ColorSL= clrRed ; extern color ColorTP= clrDarkOrange ; extern color ColorTextBox= clrWhite ; extern ENUM_LINE_STYLE LineStyle= STYLE_SOLID ; extern int Linewidth= 2 ; extern bool Account= true ; extern bool CreateTP= true ; extern bool TransparancyBox= false ; extern color BoxColor= clrBlack ;





In dem vorherigen Bild wurde die Taste "B" gedrückt und die Maus befand sich bei 0.61833. Der Button um eine Order auszuführen erscheint nicht, weil der Money_Manager_EA.mq4 nicht geladen wurde.





Der Money_Manager_EA.mq4 wurde geladen, aber "AutoTrading" wurde nicht aktiviert.











Es stimmt, dass hier der Button vorhanden ist, aber das Smiley oben rechts im Chart ist nicht glücklich. Sie müssen daher "Allow live trading" in den Money_Manager_EA options aktivieren.

Jetzt können Sie spielen.

Bewegen Sie die TP, SL oder Buy/Sell-Linie.

Benutzen Sie den "ratio button" um schneller zu sein.

Ändern Sie die Lot Size und sehen Sie sich dan das resultierdende Risiko an.

Ändern Sie das Risiko und dann sehen Sie, welche Lotgröße Sie dafür handeln müssen.





Buy, Sell, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop wird automatisch gewählt.. Wenn eine TP oder SL Information rot wird, dann haben Sie eines Ihrer Limits bei Ihrem Brokers erreicht. Wenn die Lotgröße rot wird, dann haben Sie die minimale oder maximale Lotgröße überschritten.





Wenn Sie "follow price" auswählen, und eine einfache simple Buy oder Sell-Order aufgeben wollen, dann folgt die Buy-Linie automatisch dem aktuellen Kurs und Take Profit und Stop Loss passen sich dem an.





Empfehlungen: