Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Wedge Pattern - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1593
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Indikator zeigt Keiluster an. (Unter Verwendung von ATR 3 LWMA).
Darstellung:
- Sea Green lines — Keil Linie;
- Yellow line — Trend Linie;
- Gray gepunkitete line — Standardabweichung der Trendlinie.
Fig.1. EURUSD 5 min
Fig.2. EURUSD 1 hour
Fig.4. EURUSD 1 day
Einstellungen:
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13781
Der Wechsel der Timeframe und das hineinzoomen in den Chart
Ein einfacher Knopf um die Timeframe direkt im Chart zu ändern.OrderTimeAlert
Dieser Expert Advisor beobachtet den Markt und ihre Orders und generiert einen Ton wenn eine vordefinierte Zeit seitdem Öffnen einer Order verstrichen ist.
Ermittlung der Divergenz
Die Darstellung der Divergenz von unterschiedlichen Klassen basiert auf den Daten der Basis Indikatoren.Derivative
Dieser Indikator führt eine Berechnung für eine Ableitung des Preises durch.