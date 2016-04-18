CodeBaseKategorien
Indikatoren

Wedge Pattern - Indikator für den MetaTrader 4

wedges.mq4 (45.37 KB) ansehen
atr_3lwma.mq4 (7.43 KB) ansehen
Dieser Indikator zeigt Keiluster an. (Unter Verwendung von ATR 3 LWMA).

Darstellung:

  • Sea Green lines — Keil Linie;
  • Yellow line — Trend Linie;
  • Gray gepunkitete line — Standardabweichung der Trendlinie.

Keil 5min

Fig.1. EURUSD 5 min


Keil h1

Fig.2. EURUSD 1 hour


Keil d1

Fig.4. EURUSD 1 day

Einstellungen:

Keil Settings

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13781

