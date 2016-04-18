CodeBaseKategorien
Der Wechsel der Timeframe und das hineinzoomen in den Chart - Indikator für den MetaTrader 4

Ein einfacher Knopf um die Timeframe direkt im Chart zu ändern. Sie können auch den Zoom verändern.

Das Wechseln der Timeframe im falschen Chart kann hiermit verhindert werden.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13773

