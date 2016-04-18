Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Der Wechsel der Timeframe und das hineinzoomen in den Chart - Indikator für den MetaTrader 4
- 1598
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Ein einfacher Knopf um die Timeframe direkt im Chart zu ändern. Sie können auch den Zoom verändern.
Das Wechseln der Timeframe im falschen Chart kann hiermit verhindert werden.
