CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

FX5_SelfAdjustingWPR_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
752
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator FX5_SelfAdjustingWPR mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator FX5_SelfAdjustingWPR.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator FX5_SelfAdjustingWPR_HTF

in Abb.1. Der Indikator FX5_SelfAdjustingWPR_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13691

Die Klasse CComment Die Klasse CComment

Die Klasse für die Anzeige einer mehrzeiligen Kommentar.

FX5_SelfAdjustingWPR FX5_SelfAdjustingWPR

Der Oszillator WPR mit Bereichen Übergekauft/Überverkauft als Bollinger-Bänder.

FX5_SelfAdjustingMFI_HTF FX5_SelfAdjustingMFI_HTF

Der Indikator FX5_SelfAdjustingMFI mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

FX_Sniper_Ergodic_CCI_HTF FX_Sniper_Ergodic_CCI_HTF

Der Indikator FX_Sniper_Ergodic_CCI mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.