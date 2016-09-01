CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

FX5_SelfAdjustingMFI - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der echte Autor:

FX5

Der Oszillator MFI mit Bereichen Übergekauft/Überverkauft als Bollinger-Bänder.

Eingabeparameter des Indikators:

input uint Length=12; // Die Periode MFI
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // Volumen
input double BandsDeviation=2.0; // Девиация
input bool MA_Method=true; // Die Verwendung der Glättung für Bollinger
input int Shift=0; // Die horizontale Verschiebung des Indikators in Bars

in Abb.1. Der Indikator FX5_SelfAdjustingMFI

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13680

