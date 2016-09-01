Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
FX5_SelfAdjustingMFI - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der echte Autor:
FX5
Der Oszillator MFI mit Bereichen Übergekauft/Überverkauft als Bollinger-Bänder.
Eingabeparameter des Indikators:
input uint Length=12; // Die Periode MFI input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // Volumen input double BandsDeviation=2.0; // Девиация input bool MA_Method=true; // Die Verwendung der Glättung für Bollinger input int Shift=0; // Die horizontale Verschiebung des Indikators in Bars
in Abb.1. Der Indikator FX5_SelfAdjustingMFI
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13680
