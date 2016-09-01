Der Experte sucht einen negativen Spread und handelt auf ihm. Der Roboter wartet, solange der Preis Ask weniger als Bid wird, dann verkauft die Position und schließt sie sofort.

Ich habe gehört, dass es einen negativen Spread selten gibt - wer einen findet, bitte schreiben Sie in Kommentaren. In Forum werden Aktien wie Google, Amazon und andere reiche Korporationen empfohlen.

Es sind zwei Experten erreichbar: einer ist von ihnen für Forex, der andere - ist für den zentral Markt ("negative_spread_FORTS").