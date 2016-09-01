CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

FX5_SelfAdjustingCCI_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
682
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Indikator FX5_SelfAdjustingCCI mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator FX5_SelfAdjustingCCI.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator FX5_SelfAdjustingCCI_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13674

FX5_SelfAdjustingMomentum_HTF FX5_SelfAdjustingMomentum_HTF

Der Indikator FX5_SelfAdjustingMomentum mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

FX5_SelfAdjustingRVI FX5_SelfAdjustingRVI

Der Oszillator RVI mit Bereichen Übergekauft/Überverkauft als Bollinger-Bänder.

Negative Spread Negative Spread

Der Experte sucht einen negativen Spread und handelt auf ihm.

FX5_SelfAdjustingRVI_HTF FX5_SelfAdjustingRVI_HTF

Der Indikator FX5_SelfAdjustingRVI mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.