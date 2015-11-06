Participe de nossa página de fãs
O Expert Advisor negocia usando um spread negativo. O EA espera até que a linha Ask fique menor do que a Bid, então abre e fecha a posição Sell imediatamente.
Ouvi dizer que o diferencial negativo aparece muito raramente, por favor escreva nos comentários se você encontrar um. As pessoas nos fóruns recomendam os investimentos nas ações do Google, Amazon e outras grandes empresas.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13678
