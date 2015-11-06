CodeBaseSeções
Negative Spread - expert para MetaTrader 5

Alexander Pavlov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
O Expert Advisor negocia usando um spread negativo. O EA espera até que a linha Ask fique menor do que a Bid, então abre e fecha a posição Sell imediatamente.

Ouvi dizer que o diferencial negativo aparece muito raramente, por favor escreva nos comentários se você encontrar um. As pessoas nos fóruns recomendam os investimentos nas ações do Google, Amazon e outras grandes empresas.


