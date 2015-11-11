CodeBaseSecciones
Negative Spread - Asesor Experto para MetaTrader 5

Alexander Pavlov
El asesor busca spread negativo y comercia con él. El robot espera a que el precio Ask sea menor que Bid, y a continuación vende la posición y la cierra de inmediato.

He oído que el spread negativo se da con muy poca frecuencia, al que lo encuentre, le pido que me escriba en los comentarios. En los foros recomiendan usar las acciones de Google, Amazon y otras compañías ricas.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13678

Indicador FX5_SelfAdjustingCCI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Indicador FX5_SelfAdjustingMomentum con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Indicador FX5_SelfAdjustingRVI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Oscilador MFI con límites de sobrecompra/sobreventa en forma de bandas de Bollinger.