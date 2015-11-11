Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Negative Spread - Asesor Experto para MetaTrader 5
El asesor busca spread negativo y comercia con él. El robot espera a que el precio Ask sea menor que Bid, y a continuación vende la posición y la cierra de inmediato.
He oído que el spread negativo se da con muy poca frecuencia, al que lo encuentre, le pido que me escriba en los comentarios. En los foros recomiendan usar las acciones de Google, Amazon y otras compañías ricas.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13678
