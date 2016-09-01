und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
FX5_SelfAdjustingMomentum_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 742
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator FX5_SelfAdjustingMomentum mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator FX5_SelfAdjustingMomentum.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator FX5_SelfAdjustingMomentum_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13673
Der Oszillator RVI mit Bereichen Übergekauft/Überverkauft als Bollinger-Bänder.FX5_SelfAdjustingMomentum
Der Oszillator Momentum mit Bereichen Übergekauft/Überverkauft als Bollinger-Bänder.
Der Indikator FX5_SelfAdjustingCCI mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.Negative Spread
Der Experte sucht einen negativen Spread und handelt auf ihm.