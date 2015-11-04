此 EA 搜索负点差并用它进行交易。此 EA 一直等到 Ask(买价) 低于 Bid(卖价), 然后开空单并立即平仓。

我听说负点差的出现很罕见, 如果您遇到它, 请在评论栏留言。论坛上的人推荐针对谷歌, 亚马逊等大公司的股票进行交易。



