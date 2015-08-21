Советник ищет отрицательный спред и торгует на нем. Робот ждет, когда цена Ask будет меньше Bid, затем продает позицию и тут же ее закрывает.

Слышал, что отрицательный спред бывает очень редко — кто его встретит, просьба написать в комментариях. На форумах рекомендуют использовать акции Google, Amazon и других богатых компаний.

Доступны два советника: один из них для Форекса, другой — для централизованных рынков ("negative_spread_FORTS").