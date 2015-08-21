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Negative Spread - эксперт для MetaTrader 5
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Советник ищет отрицательный спред и торгует на нем. Робот ждет, когда цена Ask будет меньше Bid, затем продает позицию и тут же ее закрывает.
Слышал, что отрицательный спред бывает очень редко — кто его встретит, просьба написать в комментариях. На форумах рекомендуют использовать акции Google, Amazon и других богатых компаний.
Доступны два советника: один из них для Форекса, другой — для централизованных рынков ("negative_spread_FORTS").
Осциллятор WPR с границами перекупленности/перепроданности в виде полос Боллинджера.FX5_SelfAdjustingMFI
Осциллятор MFI с границами перекупленности/перепроданности в виде полос Боллинджера.
Индикатор FX5_SelfAdjustingWPR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.FX5_SelfAdjustingMFI_HTF
Индикатор FX5_SelfAdjustingMFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.