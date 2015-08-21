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Советники

Negative Spread - эксперт для MetaTrader 5

Alexander Pavlov
Alexander Pavlov

Alexander Pavlov

6 кодов 16 тем 87 комментариев
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Просмотров:
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Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Советник ищет отрицательный спред и торгует на нем. Робот ждет, когда цена Ask будет меньше Bid, затем продает позицию и тут же ее закрывает.

Слышал, что отрицательный спред бывает очень редко — кто его встретит, просьба написать в комментариях. На форумах рекомендуют использовать акции Google, Amazon и других богатых компаний.

Доступны два советника: один из них для Форекса, другой — для централизованных рынков ("negative_spread_FORTS").

FX5_SelfAdjustingWPR FX5_SelfAdjustingWPR

Осциллятор WPR с границами перекупленности/перепроданности в виде полос Боллинджера.

FX5_SelfAdjustingMFI FX5_SelfAdjustingMFI

Осциллятор MFI с границами перекупленности/перепроданности в виде полос Боллинджера.

FX5_SelfAdjustingWPR_HTF FX5_SelfAdjustingWPR_HTF

Индикатор FX5_SelfAdjustingWPR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

FX5_SelfAdjustingMFI_HTF FX5_SelfAdjustingMFI_HTF

Индикатор FX5_SelfAdjustingMFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.