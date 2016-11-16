無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ネガティブスプレッド - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 1062
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このエキスパートアドバイザーは、ネガティブスプレッドを探してそれを使って取引します。EAは、AskがBid未満になるまで待ってから買い注文を出して直ちにそのポジションを決済します。
ネガティブスプレッドはごくまれにしかないと聞きました。遭遇した場合はコメントに記入してください。フォーラムの参加者は、Google、Amazonなどの大企業の株式の売買を推奨しています。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13678
FX5_SelfAdjustingCCI_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFX5_SelfAdjustingCCI指標FX5_SelfAdjustingMomentum_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFX5_SelfAdjustingMomentum指標
FX5_SelfAdjustingRVI_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFX5_SelfAdjustingRVI指標FX5_SelfAdjustingMFI
ボリンジャーバンドによって表現される買わ/売られ過ぎの領域の境界を持つMFIオシレータ