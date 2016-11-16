このエキスパートアドバイザーは、ネガティブスプレッドを探してそれを使って取引します。EAは、AskがBid未満になるまで待ってから買い注文を出して直ちにそのポジションを決済します。

ネガティブスプレッドはごくまれにしかないと聞きました。遭遇した場合はコメントに記入してください。フォーラムの参加者は、Google、Amazonなどの大企業の株式の売買を推奨しています。







