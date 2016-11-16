コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

ネガティブスプレッド - MetaTrader 5のためのエキスパート

Alexander Pavlov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1062
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
このエキスパートアドバイザーは、ネガティブスプレッドを探してそれを使って取引します。EAは、AskがBid未満になるまで待ってから買い注文を出して直ちにそのポジションを決済します。

ネガティブスプレッドはごくまれにしかないと聞きました。遭遇した場合はコメントに記入してください。フォーラムの参加者は、Google、Amazonなどの大企業の株式の売買を推奨しています。



MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13678

