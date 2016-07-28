CodeBaseKategorien
ColorSchaffMomentumTrendCycleCandle - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
692
(12)
Der ColorSchaffMomentumTrendCycle Indikator implementiert als eine Folge von Kerzen. Kerzen erscheinen als Ergebnis relevanter Preiszeitreihene, die vom ColorSchaffMomentumTrendCycle Algorithmus verarbeitet wurden.

In vielen Fällen ist ein solcher Ansatz zum Zwecke der Analyse informativer.

Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei ColorSchaffMomentumTrendCycle.ex5. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb.1. Der ColorSchaffMomentumTrendCycleCandle Indikator

