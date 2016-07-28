und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ColorSchaffMomentumTrendCycleCandle - Indikator für den MetaTrader 5
Der ColorSchaffMomentumTrendCycle Indikator implementiert als eine Folge von Kerzen. Kerzen erscheinen als Ergebnis relevanter Preiszeitreihene, die vom ColorSchaffMomentumTrendCycle Algorithmus verarbeitet wurden.
In vielen Fällen ist ein solcher Ansatz zum Zwecke der Analyse informativer.
Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei ColorSchaffMomentumTrendCycle.ex5. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abb.1. Der ColorSchaffMomentumTrendCycleCandle Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13501
