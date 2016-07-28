Der ColorStdDev Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der ColorStepXCCX Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der MultiColorStepXCCXTrend_x10 Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Richtung des ColorStepXCCX Indikators von zehn verschiedenen TimeFrames.

Der ColorStepXCCXTrend_x10 Indikator zeigt die Richtung des ColorStepXCCX Oszillators von zehn verschiedenen TimeFrames.