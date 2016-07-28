CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ColorStepXCCX_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
587
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
colorstepxccx.mq5 (10.54 KB) ansehen
colorstepxccx_htf.mq5 (11.73 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der ColorStepXCCX Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die ColorStepXCCX.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb.1. Der ColorStepXCCX_HTF Indikator

Abb.1. Der ColorStepXCCX_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13387

ColorStdDev_HTF ColorStdDev_HTF

Der ColorStdDev Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

ColorSchaffTrendCycle_HTF ColorSchaffTrendCycle_HTF

Der ColorSchaffTrendCycle Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

ColorTrend_CF_HTF ColorTrend_CF_HTF

Der ColorTrend_CF Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

MultiColorStepXCCXTrend_x10 MultiColorStepXCCXTrend_x10

Der MultiColorStepXCCXTrend_x10 Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Richtung des ColorStepXCCX Indikators von zehn verschiedenen TimeFrames.