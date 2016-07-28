CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_ColorZerolagX10MA - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
\MQL5\Experts\
exp_colorzerolagx10ma.mq5 (9.79 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
ColorZerolagX10MA.mq5 (10.63 KB) ansehen
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance

Der Exp_ColorZerolagX10MA Expert Advisor basiert auf der Richtungsänderung des ColorZerolagX10MA Moving Average. The signal is formed when a bar is closing if there is change in Moving Average direction.

Dieser Expert Advisor braucht die compilierte Indikatordatei ColorZerolagMomentumOSMA.ex5. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1. Trade Beispiele am Chart

Testergebnisse für 2014 für USDJPY H4:

Abb.2. Chart mit Testergebnissen

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13353

ColorZerolagX10MA_HTF ColorZerolagX10MA_HTF

Der ColorZerolagX10MA Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Gaps Gaps

Indikator für Preislücken zwischen vorherigem Schlusspreis und aktuellem Eröffnungspreis.

ColorZerolagX10MA_StDev ColorZerolagX10MA_StDev

Der ColorZerolagX10MA Indikator mit zusätzlicher Trendstärkeanzeige durch farbige Punkte basierend auf dem Algorithmus der Standardabweichung.

ID Lite Info MA ID Lite Info MA

Der Indikator zeigt Gleitende Durchschnittswerte (MA), Differenzen zwischen den Werten und die Differenz zum MA.