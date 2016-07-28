und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Exp_ColorZerolagX10MA - Experte für den MetaTrader 5
Der Exp_ColorZerolagX10MA Expert Advisor basiert auf der Richtungsänderung des ColorZerolagX10MA Moving Average. The signal is formed when a bar is closing if there is change in Moving Average direction.
Dieser Expert Advisor braucht die compilierte Indikatordatei ColorZerolagMomentumOSMA.ex5. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb.1. Trade Beispiele am Chart
Testergebnisse für 2014 für USDJPY H4:
Abb.2. Chart mit Testergebnissen
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13353
