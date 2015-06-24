CodeBaseРазделы
CGOscillator_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1576
(16)
Индикатор CGOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора CGOscillator.mq5.

Рис.1. Индикатор CGOscillator_HTF

