Индикатор MomentumCloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Этот аналог осциллятора Momentum формирует свои показания, используя пять индикаторов Momentum.

Советник Well Martin на основе двух индикаторов: Bollinger Bands и ADX.

Фоновые аналоговые 24-часовые биржевые часы GMT(UTC). Показывают время по Гринвичу и отображают состояние основных бирж в соответствии с расписанием их работы.