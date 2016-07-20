und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ATR_MA_Oscillator_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
722
Der ATR_MA_Oscillator Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)
Der Indikator benötigt die Indikatordatei ATR_MA_Oscillator.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der ATR_MA_Oscillator_HTF Indikator
Der ATRratio Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.
Der AverageSizeBar Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.