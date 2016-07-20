und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ATRratio_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 699
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der ATRratio Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)
Der Indikator benötigt die Indikatordatei ATRratio.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der ATRratio_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12936
