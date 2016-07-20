CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ATRratio_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
699
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der ATRratio Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)

Der Indikator benötigt die Indikatordatei ATRratio.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der ATRratio_HTF Indikator

Abb.1. Der ATRratio_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12936

Gaus_MA_StDev Gaus_MA_StDev

Der Gaus_MA Indikator mit zusätzlicher Anzeige der Trendstärke unter Verwendung von farbigen Punkten auf der Basis des Algorithmus der Standardabweichung.

BBflat_sw_HTF BBflat_sw_HTF

Der BBflat_sw Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.

MD5 Cloud Decryptor MD5 Cloud Decryptor

Dieses Beispiel zeigt das Prinzip der Verwendung des Übertragungsmechanismus eines Datenrahmens eines Nutzers während einer Brute-Force-Suche nach MD5-Hashes. Die Eigenschaften der Geschwindigkeit des Computer-Netzwerkes und des Fortschritts werden in Echtzeit gezeigt. Das Programm veranschaulicht auch das Prinzip der Virtualisierung von nichtlinearen und nicht-numerischen Eingabeparametern in einen numerischen Zähler.

ATR_MA_Oscillator_HTF ATR_MA_Oscillator_HTF

Der ATR_MA_Oscillator Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.